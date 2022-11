பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் இரண்டாவது பாகத்தின் கதை இதுதானாம்?லீக்கான வீடியோ.. என்னம்மா யோசிச்சிருக்காங்க

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவி ஒளிபரப்பாகி வரும் பாரதிகண்ணம்மா சீரியல் முதல் பாகம் விரைவில் முடிவடைய இருக்கும் நிலையில் தற்போது அதனுடைய இரண்டாவது பாகம் குறித்த வீடியோ ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது.

யாரும் எதிர்பார்க்காத கதை களத்துடன் பாரதி கண்ணம்மா சீரியல் இரண்டாவது பாகம் பல்வேறு திருப்பங்களும், மாற்றங்களும் அந்த வீடியோவில் இருக்கின்றது.

பாரதிகண்ணம்மா சீரியலில் யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு.. வீடியோவை வெளியிட்டு பகீர் கிளப்பிய ரோஹித்!!

English summary

While the first part of Vijay TV's Bharathikannamma serial is about to end soon, a video of the second part has been released.Bharthi Kannamma serial second part with unexpected plot twists and turns in the video.