குழந்தை பிறந்ததும் அர்ச்சனா செய்த தில்லாலங்கடி வேலை.. ராஜா ராணியில் சிவகாமி எடுக்கப் போகும் முடிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் ராஜா ராணி சீசன் இரண்டில் விறுவிறுப்பான கதைக்களம் வந்துள்ளது.

பிரசவ வலியில் துடித்துக் கொண்டிருந்த அர்ச்சனா தனக்கு பிறந்த பெண் குழந்தையை மாற்றி இருக்கிறார்.

இனி சிவகாமி எடுக்கப் போகும் முடிவு தான் என்னவென்று ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்து இருக்கின்றனர்.

English summary

Raja Rani season 2, which is being aired on Vijay TV, has a lively storyline. Archana, who was in labor pain, has given birth to her baby girl. The fans are waiting to see what decision Sivakami is going to take.