லோ பட்ஜெட் மரியான், பனிமலராக மாறிய பாண்டியன் ஸ்டோர் ஜோடி.. குவியும் வாழ்த்துக்கள்

Television

oi-Vasanthi Pauldurai

சென்னை: பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலின் மூலமாக பிரபலமடைந்த விஜே தீபிகா மற்றும் சரவணன் இருவரும் தற்போது வெளியிட்ட வீடியோ சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்களை ரசிக்க வைத்துள்ளது.

பாண்டியன் ஸ்டோர் ஐஸ்வர்யா கேரக்டரில் நடித்து வந்த வீஜே தீபிகா இந்த சீரியலில் இருந்து திடீரென்று விலகி விட்டார்.

சீரியலில் இருந்து விலகிய பிறகு சமூக வலைத்தளத்தில் ஆக்டிவாக இருக்கும் தீபிகா மற்றும் சரவணன் இணைவரும் தனுஷ் பட கெட்டப்பில் வெளியிட்ட வீடியோ ரசிகர்களை மட்டுமல்லாமல் நெட்டிசன்களையும் கவர்ந்துள்ளது.

மணிரத்தினத்தால் மட்டுமே முடியும்... அன்றைக்கே வந்திய தேவனாக கணித்த ஆண்டவர்

English summary

VJ Deepika, who was playing the character of Pandiyan Store Aishwarya, has suddenly left this serial. After leaving the serial, Deepika, who is active on social media, and Dhanush, who is co-starring Saravanan, has attracted the attention of not only fans but also netizens.