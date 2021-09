திருமதி ஹிட்லர் சீரியலில் என்ட்ரியாகும் நடிகை...இனி ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம் தான்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழ் சீரியலில் இவருக்கு பதில் இவர் என்று புதியதாக களமிறங்கும் விஜே மகாலட்சுமி தற்போது ரசிகர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சியைக் கொடுத்திருக்கிறார்.

என்னதான் சீரியலில் நடித்துக் கொண்டிருந்தாலும் தன்னுடைய கேரக்டருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத வகையில் அமைதியின் சொரூபமாக சில காலங்கள் இருந்த மகாலட்சுமிக்கு தற்போது பம்பர் பரிசு கிடைத்திருக்கிறது.

ஜீ தமிழில் டி ஆர் பி யில் முதன்மை இடத்தில் இருக்கும் திருமதி ஹிட்லர் சீரியலில் அர்ச்சனா கேரக்டரில் இவர் அறிமுகமாகிறார்.

English summary

In many serials that are being telecast in Zee Tamil, Mrs Hitler serial has earned the respect of many from children to adults. The Cassini character in the serial has been well released among the fans and her antics are giving entertainment to the fans.