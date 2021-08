விலகி இருப்பதை எல்லாம் பார்க்கவில்லை.. கையைதான் பார்க்கிறோம்.. தர்ஷாவை வம்பிழுக்கும் ரசிகர்கள்!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : பாவாடை தாவணியில் இடுப்பில் கூடையை வைத்தபடி வியாபாரத்தைத் தொடங்கிய தர்ஷாவை பார்த்து ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியில் இருக்கின்றனராம்.

இந்த மாதிரி ஒரு வியாபாரி வந்தால் மொத்தமாக அள்ளிட்டு போயிறலாமே என்று பலர் கிறங்கி போய் கமெண்டுகளில் சில்மிஷம் பண்ணுகிறார்கள்.

அதுவும் அந்த சிரிப்புக்கு எந்த விலை கொடுத்தாலும் போதாது என்று குதூகலிக்கும் ரசிகர்கள், பாவாடை தாவணியில் வெட்கத்தை சிந்தும் தர்ஷாவை பார்த்து சொக்கிப் போய் இருக்கிறார்கள்.

English summary

Fans teasing actress Dharsha. They say We dont see anything we are seeing what is in your hand.