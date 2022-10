மன்சூர் அலிகான் உடன் பிக் பாஸ் குழு பேச்சுவார்த்தை! அவர் சொன்ன ஒரே கண்டிஷன்..இனி தான் ஆட்டம் ஆரம்பம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வதை குறித்து மன்சூர் அலிகான் பேசிய வீடியோவை ரசிகர்கள் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

தன்னிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய பிக் பாஸ் குழுவிற்கு மன்சூர் அலிகான் ஒரே ஒரு கண்டிஷனை தான் கூறி இருக்கிறாராம். அதனால் இனி பிக் பாஸ் எடுக்கும் முடிவுதான் இறுதியானது என்று கூறியிருக்கிறார்.

இந்த வாரத்தில் பிக் பாஸ் முடிவு எடுத்ததும் தெரியும் இனி யார் யார் என்ன பாடுபட போகிறார்கள் என்று ரசிகர்கள் இப்போதே கருத்து கூறி வருகிறார்கள்.

English summary

Fans are sharing the video of Mansoor Ali Khan talking about participating in the Bigg Boss show. So he has said that the decision of Bigg Boss is final. After Bigg Boss has decided this week, the fans are already commenting that who is going to strive for what.