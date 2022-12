இதற்குத்தானே ஆசைப்பட்டேன்.. பல வருட கனவு நிறைவேறிய மகிழ்ச்சியில் ஷபானா.. வாழ்த்தும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பான செம்பருத்தி சீரியல் கதாநாயகி ஷபானா தற்போது விஜயை சந்தித்து எடுத்த புகைப்படத்தை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் இருந்தே தான் விஜயின் தீவிரமான ரசிகை என்று கூறிக் கொண்டிருக்கும் ஷபானாவிற்கு பல நாள் கனவு நிறைவேறிவிட்டது என்று மகிழ்ச்சியோடு கூறி இருக்கிறார்.

ஒரு திரைப்படத்திலாவது விஜய் உடன் தான் நடித்து விட வேண்டும் என்று ஆசையோடு எதிர்பார்த்த ஷபானா வெளியிட்ட புகைப்படத்திற்கு பல்வேறு கேள்விகள் குவிந்து வருகிறது.

அசீம் பேசிய வார்த்தைக்கு ரசிகர்கள் வெளியிட்ட குறும்படம்... சூட்டிங் ஸ்பாட்டிலும் இப்படி தானா?

English summary

Shabana, the heroine of Sembaruthi serial telecast on Zee Tamil, has now published a picture of her meeting Vijay.Shabana, who claims to be Vijay's ardent fan from the beginning, is happy to say that her long-time dream has come true.Various questions are piling up for the photo posted by Shabana, who was hoping to act with Vijay in at least one movie.