"பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் நீங்க பார்த்த மாதிரி நான் இல்லை”ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு..விளக்கம் கொடுத்த அசல்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய அசல் கோலார் முதல் முறையாக ரசிகர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் அளித்து இருக்கிறார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் அவரைக் குறித்து வெளியான மீம்ஸ்களுக்கு அவர் கொடுத்த விளக்கம் ரசிகர்களின் மத்தியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

வெளியே வந்த பிறகு தான் தன்னுடைய தவறை உணர்ந்ததாகவும் இனி அதை திருத்திக் கொள்வதாகவும் அசல் கோலார் ரசிகர்களிடம் விளக்கம் கொடுத்து இருக்கிறார்.

அசல் கோலாரை அவமானப்படுத்திய பிக் பாஸ்!? இப்படி ஒரு செயலை யாரும் எதிர்பார்த்து இருக்க மாட்டாங்க!!

English summary

Asal Kolaar, who left Bigg Boss Tamil season 6, is answering the questions of the fans for the first time. His explanation for the memes that were published about him in the Bigg Boss show has created a stir among the fans.Asal Kolaar has explained to his fans that he realized his mistake after coming out and will now correct it.