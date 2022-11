வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்த பாலா...இந்த செயலை எதிர்பார்க்கவில்லையே! பாராட்டும் ரசிகர்கள்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: கலக்கப்போவது யாரு நிகழ்ச்சியின் மூலம் பிரபலம் அடைந்த பாலா தற்போது நடைபெற்ற நடிகை ரித்திகாவின் ரிசப்ஷனின் கலந்து கொண்டிருக்கும் வீடியோவை ரசிகர்களோடு பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

ரத்திகாவின் திருமணத்திற்கு பிரபலங்கள் யாரும் கலந்து கொள்ளாத நிலையில் ரிஷப்ஷனில் சின்னத்திரை பிரபலங்கள் அதிகமானோர் கலந்து கொண்டிருக்கின்றனர். அதில் ஒருவராக பாலாவும் கலந்து கொண்டு மனமேடையில் இருக்கும் ரித்திகாவும், வினோத்துக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இருக்கிறார்.

Bala, who rose to fame with the show kalakka povathu Yaru, has shared a video with fans of actress Ritika's reception.While none of the celebrities attended Rathika's wedding, many small screen celebrities attended the reception. Bala is one of them and congratulates Ritika and Vinod who are on the stage.