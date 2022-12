"என் தலையில்” உருக்கமாக பதிவிட்ட மகாலட்சுமி..ரவீந்தரின் எதிர்பாராத கேப்ஷன்..இதற்குள் இத்தனை நாட்களா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: திருமணம் முடிந்து 100 நாட்கள் முடிந்து விட்டது என்று ரவீந்தர் உருக்கமாக பதிவிட அவருடைய பதிவுக்கு விஜே மகாலட்சுமி வெளியிட்ட கருத்துதான் சமூக வலைத்தளத்தில் ரசிகர்கள் பலரால் மீண்டும் கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

இரண்டாவது திருமணம் செய்த விஜே மகாலட்சுமி மற்றும் ரவீந்தர் ஜோடி ஏற்கனவே சமூக வலைத்தளத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய ஜோடியாக இருக்கும் நிலையில், மீண்டும் சமூக வலைத்தளத்தில் புகைப்படத்தை வெளியிட்டு கொண்டாட்டத்தை தொடங்கி இருக்கின்றனர்.

English summary

VJ Mahalakshmi's comment on Ravinder's post that it has been 100 days since the marriage has been repeated by many fans on social media.VJ Mahalakshmi and Ravinder, who got married for the second time, are already a couple that created a sensation on social media, but once again started the celebration by posting a picture on social media.