பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் மீனாவை பாராட்டிய வெள்ளித்திரை நடிகை.. காரணம் இதுதானாம்! குவியும் வாழ்த்துக்கள்

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியலில் மீனா கேரக்டரில் நடிக்கும் ஹேமா ராஜேஷை நடிகை ராதா பாராட்டி இருக்கிறாராம். விரைவில் இவர்கள் சந்திக்க இருப்பதாக மகிழ்ச்சியோடு ரசிகர்களிடம் ஹேமா பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

பாண்டியன் ஸ்டோர் சீரியல் விறுவிறுப்புக்கு காரணம் மீனா தான் என்று இவருக்கு அதிகமான ரசிகர்கள் இருக்கும் வகையில் தற்போது இவர் செய்த செயலை வெள்ளித்திரை நடிகை பாராட்டியது குறித்து ரசிகர்களும் பாராட்டை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

Actress Radha is praising Hema Rajesh who is playing the character of Meena in Pandian Store serial which is being aired on Vijay TV. Hema happily shared with the fans that they will meet soon.Fans are also appreciating that Meena is the reason behind the success of the Pandian Store serial so that she has more fans.