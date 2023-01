வெளியே வந்து மாறிப்போன மணிகண்டன்.. பண விஷயத்தில் விக்ரமன் பற்றி உளறிய உண்மை!? இதை கவனிச்சிகளா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியே வந்த மணிகண்டன் அந்த நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் விக்ரமன் பற்றி பல தகவல்களை கூறி இருக்கிறார்.

ஆரம்பத்தில் இருந்து விக்ரமனோடு கருத்து வேறுபாடு இருந்த நிலையில் தற்போது விக்கிரமனை பற்றி பெருமையாக மணிகண்டன் பேசி இருக்கிறார்.

English summary

Manikandan, who came out of Bigg Boss Tamil season 6 show, has revealed a lot of information about Vikraman in the show.Although he had a disagreement with Vikraman from the beginning, now Manikandan is proud of Vikraman.