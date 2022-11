குழந்தையாகவே மாறி குதூகலித்த கோபிநாத்..இந்த மகிழ்ச்சிக்கு காரணம் இதுதானாம்! இப்படி எதிர்பார்க்கலையே

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியின் நீயா நானா நிகழ்ச்சியின் மூலமாக அனைத்து தரப்பு ரசிகர்களையும் கவர்ந்த கோபிநாத் இன்று குழந்தையாக மாறி குதூகலமிட்டு இருக்கிறார்.

வலைத்தளத்தில் கோபிநாத் கத்தி ஆர்ப்பாட்டம் செய்த வீடியோவை ரசிகர்கள் பலர் பகிர்ந்து அவரா இவர் இப்படி மாறிவிட்டாரே என்று ஆச்சரியத்தோடு பார்த்து வருகின்றனர். இதுவரைக்கும் சமூக சிந்தனைகளை பற்றி பேசி வந்த கோபிநாத்தின் இந்த வித்தியாசமான வீடியோ பலரையும் கவர்ந்திருக்கிறது.

எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இருந்து விலகல்!? காரணத்தை விளக்கிய நடிகர்.. அட இதுதான் உண்மையாம்!

English summary

Gopinath, who attracted fans from all walks of life through Vijay TV's show Neeya Naana, is turning into a child today. Many fans have shared a video of Gopinath protesting on the internet and are wondering if he has changed like this. This strange video of Gopinath, who has been talking about social thoughts till now, has attracted many people.