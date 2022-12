பொழுதுபோக்கில் அரசியலை கலந்தால் இதுதான் நடக்கும்! "அவரை” மறைமுகமாக தாக்கிய பாலாஜி முருகதாஸ் பதிவு

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியின் மூலமாக பிரபலமடைந்த பாலாஜி முருகதாஸ் அந்த நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் போட்டியாளரை குறித்து மறைமுகமாக சமூக வலைத்தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு நெட்டிசன்கள் மத்தியில் கலாய்க்கப்பட்டு வருகிறது.

விக்ரமன், மணிகண்டனிடம் பேசிய வார்த்தையை மையப்படுத்தி பாலாஜி முருகதாஸ் பதிவு வெளியிட்டாரா? என்று ரசிகர்கள் கேள்வியை எழுப்பி வருகிறார்கள்.

English summary

Balaji Murugadoss, who became famous through the show Bigg Boss, has published a post on social media about a contestant on the show, which is causing a stir among netizens.Did Balaji Murugadoss release a recording focusing on Vikraman's speech to Manikandan? Fans are raising the question.