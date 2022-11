காதல்,தற்கொலை முயற்சி டான்சர் அல்போன்ஸாவுக்கும் ராபர்ட்க்கும் இப்படி ஒரு உறவா?ஜெயிலுக்கு செல்லகாரணம்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: விஜய் டிவியில் ஒளிபரப்பாகி வரும் பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் இருக்கும் ராபர்ட் மாஸ்டர் வெளியே தெரியாத குடும்ப ரகசியங்கள் பல வெளியே கசிந்து இருக்கிறது.

ராபர்ட் மாஸ்டரின் அக்கா சினிமாவில் டான்ஸராகவும், நடிகையாகவும் இருந்த அல்போன்ஸாதானாம். இவரைப் பற்றிய தகவல்களை ஏன் பிக் பாஸ் வீட்டிற்குள் ராபர்ட் மாஸ்டர் பேசவில்லை என்று பலரும் கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்.

Bigg Boss Tamil season 6 airing on Vijay TV, Robert Master's unknown family secrets are leaking out.Robert Master's older sister Alphonse was a dancer and actress in the cinema. Many people are raising questions as to why Robert Master did not share information about him inside the Bigg Boss house.