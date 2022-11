ரட்சிதா புடவை கட்டி இருப்பதை குறித்து "உருவ கேலி” செய்த ஜனனி.. பதிலடி கொடுத்த ரட்சிதாவின் கணவர்

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியில் நேற்றைய எபிசோடில் ரட்சிதா புடவை கட்டி இருப்பதை குறித்து ஜனனி உருவக் கேலி செய்து இருக்கிறார் .அதை குறித்து நெட்டிசன்கள் பலரும் கலாய்த்து வரும் நிலையில் ரட்சிதாவின் கணவரும் பதிவு ஒன்றை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

தான் புடவை கட்டி இருப்பதை குறித்து மைனா புகழ்ந்து பேசாததால், "ரட்சிதா புடவை கட்டியிருப்பது எருமை மாட்டுக்கு புடவை கட்டியது போல இருக்கிறது" என்று ஜனனி பேசிய வீடியோவை நெட்டிசன்கள் பலரும் பகிர்ந்து வருகிறார்கள்.

போட்டி போட்டுக்கொண்டு தமிழகத்துக்கு வரும் தொழில் நிறுவனங்கள்! நெஞ்சை நிமிர்த்தி ஸ்டாலின் பெருமிதம்!

English summary

Bigg Boss Tamil Season 6, Janani made fun of Rachitha wearing a saree in yesterday's episode. While many netizens are talking about it, Rachitha's husband also posted a post. Maina did not praise her for wearing a saree, saying, "Rachitha tied a saree to a buffalo. Many netizens are sharing the video of Janani speaking.