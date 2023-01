கணவரைப் பற்றி கருத்து சொல்ல ராதாரவியை குறித்து ராஜலட்சுமி கூறிய பதில்..இவர்களுக்குள் இப்படி ஒரு உறவா?

Television

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: பாடகி ராஜலட்சுமி தற்போது லைசன்ஸ் எனும் திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக நடிக்கிறார்.

லைசென்ஸ் திரைப்படத்தில் நடிகர் ராதாரவியின் முக்கிய கேரக்டரில் நடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

நடிகர் ராதாரவி சில நாட்களுக்கு முன்பு ராஜலட்சுமி இடம் சூட்டிங்க்கு உன்னுடைய கணவரை கூட்டிக்கொண்டு வராதே என்று கூறியிருந்தார் இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

நடிகர் ராதாரவி தன்னுடைய கணவரை பற்றி கூறிய கருத்துக்கு முதல் முறையாக பாடகி ராஜலட்சுமி விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறார்.

English summary

Singer Rajalakshmi is currently playing the female lead in the movie License.The actor is playing the lead role of Radharavi in ​​the movie License.A few days ago, actor Radharavi had told Rajalakshmi not to bring your husband to the shoot, which caused a stir.For the first time, singer Rajalakshmi has given an explanation for actor Radharavi's comments about her husband.