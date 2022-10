இந்த இளம் நடிகை தான் என் மனதை கவர்ந்தவர்... அதற்கான காரணம் குறித்து வெளிப்படையாக பேசிய ராமராஜன்

Television

சென்னை: 80ஸ்களில் கதாநாயகனாக வலம் வந்து கொண்டிருந்த ராமராஜன் தற்போது புதிய திரைப்படம் ஒன்றில் நடிக்க இருக்கிறார்.

பல வருடங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் திரைத்துறைக்கு வந்த நடிகர் ராமராஜன் தன்னுடைய மனதை கவர்ந்த நடிகையைப் பற்றி வெளிப்படையாக பேசி இருக்கிறார்.

சமீபத்தில் உள்ள இளம் கதாநாயகிகளில் தன்னுடைய மனதை கவர்ந்தவர் கீர்த்தி சுரேஷ் என்று ராமராஜன் கூறியிருக்கிறார் அதற்கான காரணம் தான் வேற லெவல் இருக்கிறது.

English summary

Ramarajan, who was a hero in the 80s, is currently acting in a new film. Actor Ramarajan, who returned to the film industry after many years, has spoken openly about the actress who captivated his heart.Ramarajan has said that Keerthy Suresh is the one who has impressed him among the young heroines of recent times and the reason is that there is another level.