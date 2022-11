என்னுடைய ஓட்டு இவருக்குத்தான்.. ரட்சிதாவின் கணவரை தொடர்ந்து ஓப்பனாக பதிவிட்ட ராபர்ட்..மாறவே இல்லையே!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: பிக் பாஸ் தமிழ் சீசன் 6 நிகழ்ச்சியை விட்டு வெளியேறிய ராபர்ட் மாஸ்டர் வெளியிட்ட பதிவு ரசிகர்களின் மத்தியில் பல்வேறு கருத்துக்களை பெற்று வருகிறது.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு என்னுடைய ஓட்டு இவருக்கு தான் என ராபர்ட் மாஸ்டர் ஓபனாக ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து ரசிகர்களிடம் பகிர்ந்து இருக்கிறார்.

English summary

The post of Robert Master who left the show Bigg Boss Tamil season 6 is getting different opinions among the fans.After the Bigg Boss show, Robert Master took a screenshot and shared it with the fans saying that he is my vote.