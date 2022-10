மீண்டும் பழைய நிலைக்கே திரும்பிய மகாலட்சுமி.. இவ்வளவு நாட்களுக்குள் இப்படியா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: சமீபத்தில் திருமணம் முடிந்த சின்னத்திரை நடிகை மகாலட்சுமி தற்போது செய்த செயல் ரசிகர்களுக்கு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தயாரிப்பாளர் ரவீந்திரனுடன் திருமணம் செய்து கொண்ட மகாலட்சுமி மீண்டும் தன்னுடைய பழைய வேலையை செய்து வருகிறார்.

English summary

The recently married small screen actress Mahalakshmi's actions are confusing the fans. Mahalakshmi, who is married to producer Ravindran, is doing her old job again.