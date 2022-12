கணவரால் கண் கலங்கி கதறி அழுத யாரடி நீ மோகினி சீரியல் நடிகை.. சீரியல் முடிவடைந்ததும் இந்த நிலையா?

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை: ஜீ தமிழில் ஒளிபரப்பான யாரடி நீ மோகினி சீரியல் நடித்த யமுனா சின்னத்துரை தற்போது புது வீடு கட்டி கிரகப்பிரவேசம் வைத்திருக்கிறார். அதில் நடந்த நிகழ்வுகள் தான் தற்போது சமூக வலைதளத்தில் பரபரப்பாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

பல வருடங்கள் கழித்து சொந்தமாக வீடு கட்டி இருக்கும் யமுனா சின்னத்துரை தன்னுடைய வீட்டின் கிரகப்பிரவேசத்தில் கணவரால் கதறி அழுதி இருக்கிறார்.

English summary

Yamuna Chinnathurai, who starred in Yaradi Nee Mohini serial aired on Zee Tamil, is now on her way to a new home. The events that took place in it are currently being shared on social media.