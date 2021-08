தன்னுடைய தோழியை நினைத்து போஸ்ட் போட்ட யாஷிகா!

Television

oi-V Vasanthi

சென்னை : உடல் வலியை விட மன வலியை தான் யாராலும் தாங்க முடியாது. அந்த மாதிரி வலி மிகுந்த நேரத்தில் யாஷிகா இப்போ இன்ஸ்டாகிராமில் போட்டோ போஸ்ட் தான் வைரலாக வலம் வருகிறது.

மரணத்தின் விளிம்பு வரை சென்ற யாஷிகா இப்போ உடல்நிலையில் முன்னேற்றம் அடைந்தாலும் தன்னுடைய தோழியை நினைத்து என்னால் தான் அவளுக்கு இந்த நிலைமை என வருத்தத்தில் அவருடைய குடும்பத்தாரிடம் மன்னிப்பு கேட்டிருக்கிறார்.

என்னுடைய வாழ்க்கையில் இனி இந்த மாதிரி செய்ய மாட்டேன் என யாஷிகா சொன்னதற்கு ரசிகர்கள் தங்கள் ஆலோசனைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் மழை போல பொழிகிறார்கள்.

English summary

Actress Yashikaa Annand is recovering fast from the injuries which she faced during ECR accident and felt sorry for her friend's death in the accident.