நிர்வாண போட்டோ.. நடுரோட்டில் இளைஞரை திடீர்னு சூழ்ந்த 59 பெண்கள்.. வாயே திறக்கலயே.. கடைசியில் ட்விஸ்ட்

Thiruvananthapuram

oi-Halley Karthik

திருவனந்தபுரம்: காரில் வந்து கொண்டிருந்த இளைஞரை, மொத்தம் 59 பெண்கள், திடீரென மறித்து சூழ்ந்து கொண்டு, சரமாரியாக தாக்கிய சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை கேரளாவில் ஏற்படுத்தி வருகிறது.. இது தொடர்பான வீடியோக்களும் இணையத்தில் வேகமாக பரவி வருகின்றன.. என்ன நடந்தது?

திருச்சூரில் 'divine retreat centre' எனும் ஆன்மீக ஓய்வு மையம் ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இந்த மையத்தில் ஏராளமான பெண்களும் ஆண்களும் தங்கி திருப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இது ஒரு கிறிஸ்தவ ஆன்மீக மையமாகும். இந்நிலையில் இந்த ஆன்மீக மையத்திலிருந்து ஷாஜி என்பவர் சமீபத்தில் வெளியேறியுள்ளார். இவர் நேற்றிரவு தனது குடும்பத்தினருடன் காரில் இந்த ஆன்மீக மையம் வழியாக சென்றிருக்கிறார்.

அப்போது எதிர்பாராத விதமாக அவரது காரை பெண்கள் சிலர் சூழ்ந்திருக்கின்றனர். இந்த பெண்களை ஷாஜிக்கு நன்றாக தெரிந்தவர்கள்தான். இவர்கள் அனைவருமே இவர் விலகிய ஆன்மீக மையத்தில் பணியாற்றிவர்கள்தான். அப்படி இருக்கையில் காரை விட்டு இறங்கி வந்து என்ன விஷயம் ஏன் காரை மறித்தீர்கள் என்று ஷாஜி கேட்டிருக்கிறார். இதற்கு பதிலளிக்காத பெண்கள் ஷாஜியை சரமாரியாக தாக்க தொடங்கியுள்ளனர்.

பல முறை வந்துட்டேன்.. என் வேண்டுதலை ஏன் நிறைவேற்றல? கோயில்களை இடித்து தரைமட்டமாக்கிய இளைஞர்! 'ஷாக்'

English summary

In Thrissur, Kerala, a young man was attacked by 59 women alleging that he had morphed a woman's photo and published it. A case has been registered against 59 women involved in this attack. 11 people have been arrested.