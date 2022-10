உன்ன விடமாட்டேன்..அறைக்குள் அலறிய விஷ்ணு பிரியா! காதல் தோல்வியால் மிருகமான ஷியாம்ஜித்! கலகலத்த கேரளா

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலத்தில் காதல் தகராறில் இளம் பெண் விஷ்ணுபிரியா கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் கொலை சம்பவம் தொடர்பாக 25 வயது இளைஞர் ஒருவரை காவல்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்திருக்கின்றனர்.

கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வேலை முடிந்து வீட்டில் தனியாக இருந்த விஷ்ணு பிரியா தலையில் சுத்தியலால் அடிக்கப்பட்டும் கழுத்து அறுக்கப்பட்டும் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டு இருந்தார். முகமூடி அணிந்த மர்ம நபர் ஒருவர் கொலை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்தனர்.

கேரளாவை உலுக்கிய இந்த கொலை சம்பவம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் விஷ்ணு பிரியாவின் உடலை கைப்பற்றி ஆய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனர்.

