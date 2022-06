சாதி.. ஆடியோவால் வம்பாய் சிக்கிய கேரளா சுரேந்திரன்! அடுத்தடுத்த சிக்கல்களால் பாஜகவுக்கு தலைவலி!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : கூட்டணியில் சேர்வதற்கும் வேட்பு மனுவை வாபஸ் பெறுவதற்கு லஞ்சம் கொடுப்பதாக பேரம் பேசியதோடு பழங்குடியின சமூக செயல்பாட்டாளரை சாதிப் பெயர் சொல்லி திட்டியதாக கேரள மாநில பாஜக தலைவர் சுரேந்திர மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதால் பாஜக தலைமைக்கு நெருக்கடி அதிகரித்துள்ளது.

பாஜகவுக்கு இது போறாத காலமோ என்னமொ தெரியவில்லை. கட்சியில் சில தலைவர்களின் சர்ச்சைப் பேச்சுகளால் உள் நாட்டில் மட்டுமல்லாது, வெளிநாட்டு தலைவர்கள் இந்திய தூதர்களை அழைத்தூ கண்டிக்கும் அளவுக்கு சிக்கலை சந்தித்து வருகிறது.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாஜக செய்தித் தொடர்பாளராக இருந்த 100 சர்மா நபிகள் நாயகம் குறித்து பேசியது உலக அளவிலான தண்டனை பெற்ற நிலையில் தற்போது பழங்குடியினர் சமூகச் செயல்பாட்டை கேரள மாநில பாஜக தலைவர் சாதிப் பேர் சொல்லி திட்டியதாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது

English summary

The crisis in the BJP leadership has escalated as Kerala state BJP leader Surendra has been charged with bargaining to join the alliance and withdrawing his candidature and insulting a tribal social activist in the name of caste.