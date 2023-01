பிரியாணியை திறந்து பார்த்தா.. ச்சீ என்னங்க இது? என்ன நடக்கிறது கேரளாவில்? அப்படியே பீதியில் மக்கள்!

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பிரியாணி சாப்பிட்டு இளம்பெண் மரணம் அடைந்தது பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், ஹோட்டல்களில் அதிரடி ரெய்டு நடத்திய உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் பிரியாணி உள்ளிட்ட உணவுகளில் பூரான், எலிகள் கிடப்பதை பார்த்து அதிர்ச்சியில் உறைந்து போயுள்ளனர்.

மேலும், இந்த ரெய்டில் மிக மிக சுகாதார கேடான முறையில் ஏராளமான ஹோட்டல்கள் இயங்கி வருவது தெரியவந்துள்ளது. இதன் ஒருபகுதியாக, 139 ஹோட்டல்களுக்கு உணவு பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகள் சீல் வைத்துள்ளனர்.

இதனிடையே, தொடர்ந்து ஹோட்டல் உணவுகளின் மூலம் அகால மரணங்கள் நிகழ்வதால் கேரள மக்கள் பீதியடைந்துள்ளனர்.

While the death of a young girl after eating briyani in Kerala has created a lot of shocks, the officials of the food safety department who conducted raids in the hotels were shocked to see centipede and rats in the food including briyani. In this raid, 139 hotels have been sealed by food safety officials.