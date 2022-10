நரபலி..அறை முழுவதும் ரத்தக்கறை! ஃப்ரிட்ஜில் 10 கிலோ மனித கறி! குக்கரில் இதயம்! அதிர்ந்து போன போலீஸ்!

Thiruvananthapuram

oi-Rajkumar R

திருவனந்தபுரம் : இந்தியாவையே அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய கேரள நரபலி சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள பகவால் சிங் வீட்டில் குளிர்சாதன பெட்டியில் 10 கிலோ மனித இறைச்சி மற்றும் மனித எலும்பு கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதோடு, வீட்டின் பல்வேறு இடங்களில் ரத்தக்கறை இருந்ததோடு, பிரஷர் குக்கரில் மனித கறியை சமைத்ததற்கான தடயங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

கேரளாவில் சாலைகளில் லாட்டரி சீட்டுகள் விற்றுக் கொண்டிருந்த இரண்டு பெண்கள் ஜூன் செப்டம்பர் மாதங்களில் மாயமான நிலையில் இதுகுறித்து போலீசார் நடத்திய விசாரணையில் அவர்கள் இருவரும் நரபலி கொடுக்கப்பட்டது வெளிச்சத்திற்கு வந்தது.

கேரள மட்டுமல்லாது இந்தியா முழுவதும் பலத்த அதிர்வலைகளை இந்த நரபலி சம்பவம் ஏற்படுத்தியது. கொல்லப்பட்டவர்களில் ஒருவர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவர் என தெரிய வந்துள்ள நிலையில் இந்த இரட்டை கொலை சம்பவம் தொடர்பாக பகவல்சிங், லைலா மற்றும் பெரம்புவாரைச் சேர்ந்த முகம்மது ஷஃபி ஆகிய மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

In the house of Bhagwal Singh, who was arrested in the Kerala cannibal incident that shocked India, 10 kg of human meat and human bones were found in the refrigerator, blood stains were found in various places of the house, and traces of cooking human curry in a pressure cooker were found.