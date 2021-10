ஆணாக இருந்து பெண்ணாக பாலின மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்வோர் கேரளாவில் அதிகரிப்பு

Thiruvananthapuram

oi-Veerakumar

திருவனந்தபுரம்: ஆண்களாக இருந்து பெண்களாக அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வோர் எண்ணிக்கை கேரளாவில் அதிகம் என்று சமூக நீதி துறை புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

திருநங்கைகள் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்வது இயல்பு .அது போன்ற அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு சமூக நீதித்துறை நிதி உதவி செய்கிறது.

எனவே இந்த புள்ளிவிபரங்களை அந்த துறை சேகரித்து வைத்துள்ளது.

Statistics from the Department of Social Justice show that the number of male to female surgeries in Kerala is high.