பர்தா அணிந்த உருவம்.. ஆண்போல் நடை! கேரள மக்களுக்கு வந்த சந்தேகம் - சங்கி மங்கிபோல் சிக்கிய சாமியார்

Thiruvananthapuram

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் பர்தா அணிந்து நடந்து சென்ற கோயில் பூசாரியை பொதுமக்களே பிடித்து காவல்நிலையத்தில் ஒப்படைத்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

நடிகர் விஜய் நடித்த போக்கிரி படத்தில் சங்கி மங்கி என்ற நகைச்சுவை கதாப்பாத்திரத்தில் நடித்திருப்பார் நடிகர் வடிவேலு. அதில் அசினை வேவு பார்க்க பல்வேறு வேடங்களில் செல்லும் வடிவேலு பர்தா அணிந்த வேடத்திலும் செல்வார்.

பர்தா அணிந்து முகம் வரை மறைத்திருக்கும் வடிவேலு மண்டை மேல் இருக்கும் கொண்டையை மறைக்க மறந்திருப்பார். அதை வைத்து விஜய்யின் நண்பர்கள் அவரை கண்டுபிடித்து தாக்குவார்கள். அப்போது வரும் மண்டை மேல் உள்ள கொண்டையை மறந்துட்டேனே என்ற வசனம் இன்று வரை பேமசாக இருக்கிறது.

English summary

In Kerala, a temple priest who was walking wearing a burqa was caught by the public and handed over to the police station. He explained that he is affected from Chicken pox.