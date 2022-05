கேரளாவை உலுக்கும் தக்காளி காய்ச்சல் பீதி! அறிகுறிகள் என்ன? செய்ய வேண்டியவை கூடாதவை..? முழு தகவல்கள்

Thiruvananthapuram

திருவனந்தபுரம் : கேரள மாநிலத்தில் தக்காளி காய்ச்சல் என்ற ஒருவகை காய்ச்சல் மிக வேகமாகப் பரவி வரும் நிலையில், மக்களிடம் அதுகுறித்த அச்சம் நிலவி வருகிறது. அதனை போக்கும் விதமாக தக்காளி காய்ச்சலில் அறிகுறிகள், சிகிச்சை முறைகள், முன்னெச்சரிக்கைகள் நடவடிக்கைகள் குறித்து பார்க்கலாம்..

கேரள மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிப்பை விட தற்போது மீண்டும் ஒரு வைரஸ் பாதிப்பு அங்கு பீதியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தக்காளி காய்ச்சல் என புனைப்பெயரிட்டு அழைக்கப்படும் அந்த வைரஸ் பாதிப்பு தொடர்ந்து அங்கு அதிகரித்து வருகிறது.

குழந்தைகள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டு வருவது அச்சத்தை அதிகரித்துள்ள நிலையில் கொல்லம் மாவட்டத்தில் 80க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இந்த அரிய வகை வைரஸ் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

