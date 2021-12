பிளாஷ் பேக் 2021 : நடிகர்கள் கட்சி படுதோல்வி அடையும்... பஞ்சாங்கம் கணித்தது பலித்தது

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிலவ வருட பஞ்சாங்கத்தில் பருவமழை, வெள்ளம் பற்றியும், இந்தியாவில் ஏற்படும் வெள்ள பாதிப்பு பற்றியும் தமிழகத்தின் மழை வெள்ள பாதிப்பு பற்றியும் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. 2021 ஆம் ஆண்டில் பஞ்சாங்கம் கணித்து அப்படியே பலித்தவை என்னென்ன என்று பார்க்கலாம். சட்டசபை தேர்தலில் நடிகர்கள் கட்சி படுதோல்வி அடையும் என்று பஞ்சாங்கம் கணித்தது பலித்துள்ளது.

நவ கிரகங்களின் பயணங்களை வைத்து நம்முடைய முன்னோர்கள் பஞ்சாகத்தை கணித்து எழுதியுள்ளனர். சூரிய கிரகணம், சந்திர கிரகணம், விலைவாசி உயர்வு, பங்குச்சந்தை வர்த்தகம், தங்கம், வெள்ளி விலை உயர்வு, வீழ்ச்சி என அனைத்தையும் பஞ்சாங்கத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

பூமியில் எங்கெங்கு பூகம்பம் ஏற்படும், மழை வெள்ள பாதிப்பு ஏற்படும், புயல் தாக்கும் எனவும் பஞ்சாங்கத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. வானிலை மைய அறிக்கை மழை பாதிப்புக்கு ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு வெளியாகும் நிலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆண்டிற்கு முன்பே நடக்கப் போவதை பஞ்சாங்கத்தில் கணித்து எழுதியுள்ளனர் நமது முன்னோர்கள். பஞ்சாங்கத்தில் கணிக்கப்பட்டுள்ளது பல விசயங்கள் பலித்துள்ளன.

ராமநாதபுரத்தில் மழை.. மற்ற இடங்களில் பனி.. குளு குளுவென மாறப்போகும் தமிழகம்.. வானிலை மையம் தகவல்

English summary

2021 Flash back Panchagam prediction year ender story, South west monsoon, north east monsoon, Share market, gold jewels rate increase in 2021 year. Let's see what the almanac predicts in 2021 and what will come to fruition. The Almanac predicts that the party of the Actor defeated in the assembly elections.