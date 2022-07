ஆடி கிருத்திகை..திருத்தணி முருகன் கோவிலில் காவடியுடன் குவிந்த பக்தர்கள் - 3 நாட்கள் தெப்ப உற்சவம்

Astrology

திருத்தணி: ஆடிக்கிருத்திகை விழா திருத்தணி முருகன் கோவிலில் சிறப்பாக கொண்டாப்படுகிறது. நாளை சனிக்கிழமை தொடங்கி திங்கட்கிழமை வரைக்கும் 3 நாட்கள் தெப்ப உற்சவம் நடைபெற உள்ளது. ஆடி கிருத்திகையை முன்னிட்டு நேற்று முதலே பல்லாயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் காவடியுடன் குவிந்து வருகின்றனர்.

ஆறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருத்தணி முருகன் கோயிலில் நேற்று ஆடி அஸ்வினியுடன் கிருத்திகை விழா கோலாகலமாக துவங்கியது.

இதையொட்டி நேற்று அதிகாலை கோயில் நடை திறக்கப்பட்டு முருகருக்கு பல்வேறு சிறப்பு அபிஷேகங்கள் நடத்தப்பட்டது. பால், தயிர், இளநீர், பன்னீர் உள்பட வாசனை திரவியங்கள் மூலம் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது.

Aadi Krithikai special: (ஆடி கிருத்திகை சிறப்புகள்) Aadi Krithikai festival is specially celebrated in Tiruthani Murugan temple. The 3-day Theppa Utsavam will be held from tomorrow Saturday to Monday. Tens of thousands of devotees have been gathering with kavadi since yesterday in anticipation of Adi Krithikai.