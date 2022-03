திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் தெப்ப உற்சவம் கோலாகலம் - லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: ஏழுமலையான் கோவிலில் 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தெப்ப உற்சவம் நடைபெறுவதால் ஏராளமானோர் தரிசனம் செய்தனர். ஐந்து நாட்கள் நடைபெறும் தெப்ப திருவிழாவைக் காண பல்லாயிரக்கணக்கானோர் திருப்பதியில் குவிந்துள்ளனர்.

திருப்பதியில் ஆண்டு தோறும் 5 நாட்கள் தெப்ப உற்சவம் நடைபெறும். கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகளாக தெப்ப உற்சவம் நடைபெறவில்லை. தற்போது கொரோனா பரவல் குறைந்ததால் தெப்ப உற்சவத்தை விமரிசையாக நடத்த தேவஸ்தானம் முடிவு செய்தது.

அதன்படி முதல் நாள் தெப்ப உற்சவம் ஞாயிறு இரவு தொடங்கியது. வரும் 17ஆம் தேதி வரை 5 நாட்கள் தெப்ப உற்சவம் நடக்கிறது. தெப்பல் உற்சவம் தொடங்கியதையொட்டி ஏழுமலையான் கோவிலில் தினசரி நடைபெறும் ஆர்ஜித சேவைகள் அனைத்தும் 5 நாட்களுக்கு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

After 2 years, a large number of people visited the Ezhumalayan temple due to the boat festival. Tens of thousands of people have flocked to Tirupati to witness the five-day boat festival.