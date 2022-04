சித்ரா பவுர்ணமிக்கு திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் செல்ல அனுமதி: பல லட்சம் பக்தர்கள் மகிழ்ச்சி

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருவண்ணாமலை: சித்ரா பௌர்ணமி நாளில் பக்தர்கள் திருவண்ணாமலையில் கிரிவலம் செல்ல 2 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கிரிவலம் செல்லும் பக்தர்களுக்கு அன்னதானம் வழங்க 40 இடங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளன. அன்னதானம் வழங்க விருப்பமுள்ளவர்கள் உரிய ஆதாரங்களுடன் வரும் 14ஆம் தேதிக்குள் இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பித்து அனுமதி ஆணை பெற வேண்டும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் முருகேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

பஞ்சபூதத் தலங்களில் தேயு தலம் என்றும் நெருப்புத் தலம் என்றும் பயபக்தியுடன் போற்றி வணங்கப்படும் கோயில் திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில். இத்தல இறைவனான சிவபெருமான் மலையாக இருந்து பக்தர்களுக்கு அருளாசி வழங்கி வருவதால், 14 கி.மீ சுற்றளவுள்ள அண்ணமலையை நாள்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்து வழிபட்டுச் செல்வதுண்டு.

அமாவாசை, பௌர்ணமி மற்றும் விடுமுறை நாட்களில் என்றால் நாடு முழுவதும் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து கிரிவலம் வருவதுண்டு. குறிப்பாக திருக்கார்த்திகை நாளில் மட்டுமே சுமார் இருபது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் கிரிவலம் வந்து அருணாச்சலேஸ்வரரை வணங்கிச் செல்வார்கள். அதேபோல் சித்ரா பௌர்ணமி நாளிலும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் வருவதுண்டு.

English summary

Chitra pournami Girivalam: (திருவண்ணாமலையில் சித்ரா பவுர்ணமி கிரிவலம்) Devotees are allowed to go to Girivalam in Thiruvannamalai on Chitra Pournami day after 2 years. 40 places have been selected to provide Anna Dhanam to the devotees going to Giriwalam. District Collector Murugesh said that those who want to donate Anna Dhanam should apply online and get the permission order by the 14th with the relevant documents.