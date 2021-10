நோய் நீக்கும் தன்வந்திரி பகவான் ஜெயந்தி... தனத்திரயோதசி நாளில் தங்கம் வாங்கினால் இவ்வளவு நன்மைகளா?

Astrology

சென்னை: மகாவிஷ்ணு தன்வந்திரியாக அவதரித்த நாள் தீபாவளிக்கு முன்பாக வரும் திரயோதசி தன்வந்திரி ஜெயந்தி நாளாகும். தீபாவளிக்கு முதல் நாள் திரயோதசி அன்று நம் இல்லங்களுக்கு திருமகள் வருவதாக ஐதீகம். அன்னை மகாலட்சுமியை வரவேற்கும் விதமாக இல்லம் தோறும் தீபங்கள் ஏற்றி வழிபடுவர். வட இந்தியாவில் தனத்திரயோதசியாக கடைபிடிக்கின்றனர்.

தன திரயோதசி நாளில் செல்வ வளம் பெருகும் வகையில் நம் வீட்டில் உள்ள தங்கம் உள்ளிட்ட விலை உயர்ந்த பொருட்களை வைத்து பூஜை செய்ய வேண்டும். இந்த நாளில் நாம் வாங்கும் பொருட்கள் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை. வட இந்தியாவில் இந்த நாட்களில் தங்க நகைகளில் முதலீடு செய்கின்றனர்.

தேவர்களும் அசுரப் படைகளும் பாற்கடலைக் கடைந்தபோது ஒரு கையில் அமிர்தகலசம் மற்றொரு கையில் மருத்துவ சாஸ்திரம் மற்றும் அதன் வழிமுறைகளோடு கூடிய ஓலைச் சுவடிகளோடு தன்வந்திரி வெளிவந்தார். ஆயுர்வேத சாஸ்திர முறைகளை உலகுக்கு உபதேசிக்க வந்த இவரை உலக மருத்துவர்கள் மானசீகக் குருவாகவும் கடவுளாகவும் ஏற்று வணங்கி வரும்போது தான் சார்ந்த மருத்துவ துறைகளில் உயர்நிலை பெறலாம் என்பது ஒரு நம்பிக்கை. இதற்காக ஆயுள் ஸ்திர தந்திரம் என்கிற வழிபாட்டு விதிகளே தன்வந்திரி பகவானைப் பற்றி இருக்கிறது.

கல்விக்கு சரஸ்வதிதேவி, செல்வத்துக்கு லட்சுமிதேவி, வீரத்துக்கு பார்வதிதேவி, ஞானத்துக்கு ஸ்ரீதட்சிணாமூர்த்தி, பகை அகல துர்காதேவி, காரிய வெற்றிக்கு ஆஞ்சநேயர் என்று சொல்லப்படுகிற வரிசையில் நோய் தீர்க்கும் கடவுளாக, மாமருத்துவராக நம்மால் வணங்கப்படுபவர் ஸ்ரீதன்வந்திரி பகவான். இந்த உலகின் ஆதி மருத்துவக் கடவுளாக ஸ்ரீதன்வந்திரி பகவானைப் போற்றிப் புகழ்கின்றன புராணங்கள்.

The day on which Lord Vishnu incarnates as Dhanvantari is Ipasi Triyodasi Dhanvantari Jayanti, two days before Deepavali. As it is the World Ayurveda Day, November 2nd is celebrated with special programs at the Dhanvantari Peetha, Walajapet, Vellore. It is said that he gave the Ayurvedic medical system to the people. This incarnation points to the rare principle that the Lord saves people from medicine and medicine.