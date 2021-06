தலைமைப்பதவி தரும் ஜேஷ்டாபிஷேகம் - தங்கக்குடத்தில் புனித நீர் கொண்டு வந்து நம்பெருமாளுக்கு அபிஷேகம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆனி மாத கேட்டை நட்சத்திரம் அற்புதமானது. அன்று ஜேஷ்டா அபிஷேகம் செய்து வழிபடுவார்கள். கேட்டை நட்சத்திரத்திற்கு ஜேஷ்டா நட்சத்திரம் என்று பெயர். இந்த நட்சத்திரத்திற்கு உரிய தேவதை இந்திரன் என்கிறது வேத ஜோதிடம். ஆனி கேட்டையில் ஸ்ரீரங்கம் நம்பெருமாளுக்கு செய்யப்படும் அபிஷேகத்தை தரிசனம் செய்தால் இந்திரனைப் போல வாழ்வு அமையும் தலைமைப் பதவி தேடி வரும் என்பது நம்பிக்கை.

சூரியன் மிதுன ராசியில் சஞ்சரிக்கும் காலம் மிதுன மாதம். ஆனி மாதம் வடமொழியில் ஜேஷ்ட மாதம் என்று பெயர். ஜேஷ்டா என்றால் மூத்த அல்லது பெரிய என்று பொருள். ஆனி மாதத்தில் மிக நீண்ட பகல் பொழுது இருக்கும். இது பெரிய மாதமும் கூட. இந்த மாதத்தில்தான் ஆனி திருமஞ்சனம் உள்ளிட்ட பல முக்கிய விழாக்கள் நடைபெறுகின்றன.

ஜேஷ்டாபிஷேகம், ஆனி திருமஞ்சனம் - ஆனி மாதத்தில் என்னென்ன விஷேசங்கள்

ஆனி உத்திரம், ஆனி கேட்டை, ஆனி மூலம் சிறப்பு வாய்ந்தது. ஜேஷ்ட மாதம் என்றழைக்கப்படும் இந்த ஆனி மாதத்தில் வரும் கேட்டை நட்சத்திர நாளில் ஜேஷ்டாபிஷேகம் என்ற விழா ஆலயங்களில் நடைபெறுகிறது.

English summary

Aani is also called as Jyeshta month in Sanskrit which means senior and true to this Aani is the longest month. Jashta will be anointed and worshiped. Kettai star is named as Jashta star. According to Vedic astrology, Indra is the deity of this star. It is believed that if Srirangam sees the anointing of Namperumal in Aani, he will seek a leadership position that will make life like Indra's. Processions of Theertham from River Cauvery to Temple for Abisegam.