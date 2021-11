தீபங்கள் ஏற்றும் திருக்கார்த்திகை மாதம்... 27 விளக்குகளை எங்கெங்கு ஏற்ற வேண்டும் தெரியுமா

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

டெல்லி: ஆடைக்கு மேல் தொட்டு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தால் அது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வராது என்ற மும்பை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்பை ரத்து செய்து உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

மும்பை குழந்தைக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில் கீழமை நீதிமன்றம் சதீஸ் என்ற இளைஞருக்கு போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் தண்டனை வழங்கப்பட்டது. போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழும், ஐபிசி 354 சட்ட பிரிவின் கீழும் இவருக்கு 3 வருடம் தண்டனை வழங்கப்பட்டது.

5 ஸ்டார் விடுதிகளில் இருந்துவிட்டு..காற்று மாசுக்கு விவசாயிகளை குறை சொல்கிறீர்கள்.. நீதிபதிகள் சாடல்

ஆனால் மேல்முறையீட்டில் மும்பை ஹைகோர்ட் இவரை போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் இருந்து மட்டும் விடுவித்து, ஐபிசி சட்டத்தின் கீழ் தண்டித்தது. சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்த வழக்கில், அந்த சிறுமியின் உடையை இவர் அகற்றவில்லை என்பதால் போக்ஸோ சட்டம் நீக்கப்பட்டது.

English summary

Karthika Deepam Festival is celebrated on Friday. Worship by lighting a lamp is special. Loading 27 lights in our house is iconic.Today is Barani star so it is a good time to light the lamp in our house above 5.30 pm today.