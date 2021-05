2021ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் - இந்தியாவில் எந்தெந்த பகுதிகளில் பார்க்கலாம் - தோஷம் உண்டா

Astrology

சென்னை: சந்திர கிரகணத்தை நாட்டில் சில பகுதிகளில் நாளை புதன்கிழமை காண முடியும் என்று மத்திய புவி அறிவியல் அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. சிக்கிம் தவிர்த்து வடகிழக்குப் பகுதிகள், மேற்கு வங்காளத்தின் சில பகுதிகள், ஒடிசாவின் சில கடற்கரைப் பகுதிகள் மற்றும் அந்தமான் நிகோபர் தீவுகளில் காணலாம்.

சூரியன் - பூமி - சந்திரன் ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர் கோட்டில் வரும் போது பூமியின் நிழல், சந்திரனின் மீது விழுவதால் சந்திர கிரகண நிகழ்வு ஏற்படுகிறது. பொதுவாக சந்திர கிரகணம் பெளர்ணமி தினத்தில் வரும். ஒரு ஆண்டில் இரண்டு அல்லது மூன்று முறை சந்திர கிரகணம், சூரிய கிரகணம் ஏற்படும். 2021ஆம் ஆண்டின் முதல் சந்திர கிரகணம் மே 26ம் தேதி புதன் கிழமை ஏற்படுகிறது.

சந்திரன் உதயமானதும் சிறிது நேரத்துக்கு பகுதியளவு சந்திர கிரகணத்தை, சிக்கிம் தவிர்த்து வடகிழக்குப் பகுதிகள், மேற்கு வங்காளத்தின் சில பகுதிகள், ஒடிசாவின் சில கடற்கரைப் பகுதிகள் மற்றும் அந்தமான் நிகோபர் தீவுகளில் காணலாம்.

The lunar eclipse will be visible in some parts of the country on Wednesday, according to the Federal Ministry of Earth Sciences. Apart from Sikkim, it can be found in the northeast, parts of West Bengal, some coastal areas of Odisha and the Andaman and Nicobar Islands.