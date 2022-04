மதுரை அரசாளும் மீனாட்சிக்கு இன்று பட்டாபிஷேகம் கோலாகலம் - நாளை மறுநாள் திருக்கல்யாணம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சித்திரைத் திருவிழாவின் முக்கிய அம்சமான மதுரை மீனாட்சி அம்மன் பட்டாபிஷேகம் இன்று நடைபெற உள்ளது. மதுரையில் இன்று முதல் ஆவணி மாதம் வரை மீனாட்சி ஆட்சி நடைபெறும் என்பது ஐதீகம். நாளை மறுநாள் மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வரர் திருக்கல்யாணம் நடைபெற உள்ளது.

உலகப்புகழ் பெற்ற சித்திரைத்திருவிழா கடந்த வாரம் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. தினசரியும் மீனாட்சி அம்மனும் சுந்தரேஸ்வரரும் பிரியா விடை அம்மனுடன் எழுந்தருளி மாசி வீதிகளில் வலம் வருகின்றனர். ஐந்தாம் நாளன்று தங்கக்குதிரை வாகனத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்தார். மீனாட்சி அம்மன் வேடத்திலும் கள்ளழகர் வேடத்திலும் சிறுவர் சிறுமியர் அழகாக காட்சி அளித்தனர்.

ஏழாம் நாளன்று யாளி வாகனத்தில் மீனாட்சி அம்மன் எழுந்தருள, அதிகார நந்தி வாகனத்தில் அருள்பாலித்தார் சுந்தரேஸ்வரர். நேற்றைய தினம் மதுரை மாநகரில் நல்ல மழை பெய்த காரணத்தால் சுவாமி, அம்பாள் புறப்பாடு நடைபெறவில்லை.

English summary

Madurai Chithirai Thiruvizha: (மதுரை சித்திரை திருவிழா மீனாட்சி அம்மன் பட்டாபிஷேகம்) Madurai Meenakshi Amman Pattabhishekam, the highlight of the Chithrai Festival, is scheduled to take place today. It is said that the Meenakshi rule will be held in Madurai from today till the month of Avani.