சிவன் சொத்து குல நாசம் என தெரியாதா? மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவில் நிலம் போராட்டத்திற்கு பின் மீட்பு

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான பல ஏக்கர் சொத்துக்கள் சக்குடி அருகே மீட்கப்பட்டுள்ளன. மீட்கப்பட்ட இடத்தில் கோவில் நிர்வாகம் சார்பில் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான இடம் என்றும் பலகையும் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

மதுரை என்று சொல்லும்போது முதலில் நினைவுக்கு வருவது மீனாட்சி அம்மன் கோவில் தான். புகழ்மிக்க ஒரு புன்னியஸ்தலம். வெளிநாட்டில் இருந்து தமிழகத்தை சுற்றிப்பார்க்க வரும் சுற்றுலா பயணிகள், தமிழகத்தில் உள்ள மீனாட்சி கோவிலுக்கு வாராமல் இருக்க மாட்டார்கள்.

இந்த கோவிலுக்கு நகைகள், பொக்கிஷங்கள் மற்றும் நிலப்பட்டாக்கள் என்று அளவிட முடியாத சொத்து உண்டு. இந்த கோவிலின் நகைகள் அனைத்தும் விலை உயர்ந்தவை.

Several acres of property belonging to the Madurai Meenakshi Amman Temple have been recovered near Chakkudi. A board has also been placed at the recovered site stating that the site belongs to Madurai Meenakshi Amman Temple on behalf of the temple administration.