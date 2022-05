மே மாத ராசி பலன் 2022: மே மாதத்தில் சில ராசிக்காரர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும் ஏன் தெரியுமா?

Astrology

சென்னை: மே மாதத்தில் சூரியன் தனது உச்ச வீட்டில் இருந்து உழைப்பின் வீட்டிற்குள் நுழைகிறார். அரசனுக்கு உரிய கோளாகக் கருதப்படும் சூரியன் உழைப்பிற்கு உரிய வீட்டில் அமர்வதால் அரசன் முதல் சாமானியன் வரை அனைவரும் உழைக்க வேண்டிய காலமாக அமைந்துள்ளது. மே மாதம் சித்திரை வைகாசி மாதங்கள் இணைந்த மாதம். சாமானியனையும் உழைப்பினால் சாதிக்க வைக்கும் மே மாதம். இந்த மாதத்தில் பண வரவு அதிகரிக்குமா?, உடல் ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்கும், குடும்பத்தில் உள்ளவர்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று துலாம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கு ராசிபலன்களைப் பார்க்கலாம்.

இந்த மாதத்தில் நவ கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தைப் பார்த்தால் மேஷத்தில் சூரியன், ராகு, ரிஷபத்தில் புதன், துலாம் ராசியில் கேது, கும்ப ராசியில் செவ்வாய் சனி, மீன ராசியில் குரு என கிரகங்கள் சஞ்சரிக்கின்றன.

கிரகங்களின் இடப்பெயர்ச்சியை பார்த்தால் சூரியன் மேஷத்தில் இருந்து 15ஆம் தேதி ரிஷபத்திற்கு மாறுகிறார். சுக்கிரன் மே 17 ஆம் தேதி செவ்வாய் மீன ராசிக்கு மாறுகிறார். 23ஆம் தேதி சுக்கிரன் மேஷ ராசிக்கு மாறுகிறார். இந்த கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தைப் பொறுத்து மேஷம்,ரிஷபம், மிதுனம், கடக ராசிக்காரர்களுக்கு பலன்கள் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

