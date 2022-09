ரத்த பீஜன்..மகிஷாசுரன்..அசுரர்களை வதம் செய்ய அம்பிகை.. நவராத்திரி புராண கதை இதுதான்!

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாடு முழுவதும் நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாட்டங்கள் இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்கப்போகிறது. நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாடப்படுவது பற்றி புராண கதைகள் சொல்லப்படுகின்றன. அரக்கனை அழிப்பதற்காக அம்பிகை எடுத்த அவதாரங்கள்தான் நவராத்திரி பண்டிகையாக கொண்டாடப்படுகிறது. மக்களை அச்சுறுத்திய அரக்கர்களை அழிக்க ஒன்பது நாட்கள் போரிட்ட அன்னை இறுதிநாளில் வெற்றிவாகை சூடினாள் இந்த நாளே விஜயதசமி திருநாளாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.

மகிஷாசூரனை அழித்து மகிஷாசூரமர்த்தினியாய் வெற்றிவாகை சூடிய அம்பிகையை கொண்டாடுவதற்காகவே புரட்டாசி மாதத்தில் ஒன்பது நாட்கள் நவராத்திரி பண்டிகை கொண்டாடப்படுகிறது.

அம்பிகை அவதாரம் ஏன் நிகழ்ந்து. எதற்காக இந்த போர் என்றும் நவராத்திரி பற்றியும் தேவி மகாத்மியம் புராணத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

English summary

Navratri Purana Story in Tamil Nadu: The prominent story associated with Navratri is the battle that took place between goddess Durga and the demon Mahishasura, who represents egotism. All the nine days of the festival are dedicated to each distinct avatar of the goddess Durga.