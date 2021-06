ஆனி மாதத்தில் இந்த 6 ராசிக்காரர்களுக்கு யோகம் தேடி வரப்போகிறது

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆனி மாதம் பிறந்துள்ளது. சூரியன் மிதுன ராசியில் பயணம் செய்யும் இந்த மாதத்தில் மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் பரிகாரம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

ஆனி 1 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை காலை முதல் 24 மணி நேரம் சிவனுக்கு விசேஷமான ஷடசீதி புண்ணிய காலமாகும். ஒவ்வொரு வருடமும் ஆனி, புரட்டாசி, மார்கழி, பங்குனி 1ம் தேதி என வருடத்தில் நான்கு ஷட சீதி புண்ணிய காலங்கள் ஆகும். ஷடசீதி புண்ணிய காலம் பிறக்கும் நாளில் சிவன், சக்தி வழிபாடு, சித்தர்கள் வழிபாடு, ஞானிகளின் அருள் பெற்று வருவது தனி சிறப்பினைத் தரும்.

கொரோனா கொடுந்தொற்று பரவி வரும் இந்த கால கட்டத்தில் நோய் பாதிப்பு எப்போது நீங்கும் என்பது பலரது எதிர்பார்ப்பு. நல்ல வேலை கிடைக்குமா? இருக்கிற வேலை நிலைக்குமா சம்பள உயர்வு வருமா என்றும் பலரும்

யோசிக்கத் தொடங்கியுள்ளனர். இந்த ஆனி மாதத்தில் அவர்களின் கேள்விகளுக்கு பதில் கிடைக்குமா என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Aani month when the Sun travels in Gemini zodiac sign Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo zodiac sign will see what benefits are available to make amends.Rasi palan for the Tamil Month of Aani. From June 15 to July 16th 2021.