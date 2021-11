சந்திர கிரகண நேரத்தில் மறந்தும் கூட இந்த தவறுகளை செய்யாதீர்கள்

News

சென்னை: இன்றைய தினம் நிகழும் சந்திர கிரகணம் மிக நீண்டது. இந்த அரிய நிகழ்வு 600 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நிகழ்கிறது. இந்தியாவில் பெரிய அளவில் இந்த கிரகணம் தெரியவிட்டாலும் கிரகணம் பற்றி தெரிந்து கொள்வதில் பலருக்கும் ஆர்வம் அதிகரித்துள்ளது. கிரகண நேரத்தில் சில காரியங்களை செய்யக்கூடாது என்று முன்னோர்கள் கூறியுள்ளனர். முக்கியமாக தம்பதியர் தாம்பத்ய உறவு கொள்ளக்கூடாது என்று ஜோதிடர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.

மேற்கு ஆப்ரிக்கா, மேற்கு ஐரோப்பா, வட அமெரிக்கா, தென் அமெரிக்கா, ஆசியா, ஆஸ்திரேலியா, அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளை உள்ளடக்கிய சில பகுதிகளிலும் சந்திர கிரகணம் தெரியும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஐரோப்பாவின் வட மேற்கு மற்றும் வடக்கு பகுதிகளில் பகுதி சந்திர கிரகணம் நன்றாகத் தெரியும் எனவும் வட கிழக்கு ஐரோப்பா, ரஷ்யா போன்ற பகுதிகளில் மிகவும் தெளிவாக இந்த பகுதி சந்திர கிரகணம் பார்க்க முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Today's lunar eclipse is very long. This rare event occurs 600 years later. Although this eclipse is not widely known in India, there is a growing interest among many to know about the eclipse. Ancestors have said that certain things should not be done at the time of the eclipse. Importantly the astrologers have advised that the couple should not have a marital relationship.