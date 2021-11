குரு பெயர்ச்சி 2021: அசுவினி முதல் ரேவதி வரை 27 நட்சத்திரங்களில் பிறந்தவர்களுக்கு பலன்கள்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குரு பகவான் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். குருப்பெயர்ச்சியினால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு தடைகள் நீங்கும். அஸ்வினி முதல் ரேவதி வரை 27 நட்சத்திரக்காரர்களுக்கும் இந்த குருப்பெயர்ச்சி எப்படி இருக்கிறது என பலன்கள் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Guru Bhagavan transit from Makaram to Kumbam. Obstacles will be removed for some astrologers due to nucleation. 27 stars from Aswini to Revathi can see the benefits of this shift.