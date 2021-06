குரு பெயர்ச்சி பலன் 2021: குரு பகவானால் ஆரோக்கியம் செல்வ வளம் பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் நீங்கள்தான்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: குருபகவான் பொன்னவன். தனது பொன்னான பார்வையால் பலன்களை அள்ளித்தருவார். இப்போது அதிசாரமாக கும்ப ராசியில் சஞ்சரிக்கும் குரு பகவான் செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி வக்ர கதியில் மகர ராசிக்கு திரும்புகிறார். பின்னர் நேர்கதியில் மீண்டும் கார்த்திகை 4ஆம் தேதி நவம்பர் 20ஆம் தேதி கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகி 2022ஆம் ஆண்டு வரைக்கும் பயணம் செய்வார் குருபகவான். இந்த குருவின் பயணம் சஞ்சாரத்தினாலும் குருவின் பார்வையாலும் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கப் போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

கும்ப ராசியில் அமரும் குரு பகவான் இந்த முறை மகர ராசிக்கு இரண்டாம் வீடு, துலாம் ராசிக்கு ஐந்தாம் வீடு, சிம்ம ராசிக்கு ஏழாம் வீடு, மிதுன ராசிக்கு ஒன்பதாம் வீடு, மேஷ ராசிக்கு பதினொன்றாம் வீடு என பயணம் செய்கிறார். குரு எந்த இடத்தில் அமர்ந்தாலும் அவர் பார்க்கும் இடங்களினால் பலன் கிடைக்கும். குருவின் பார்வை மிதுனம், சிம்மம், துலாம் வீடுகளின் மீது விழுகிறது.

"ஜென்ம ராமர் வனத்திலே சீதையை சிறை வைத்ததும்

தீதிலாதொரு மூன்றிலே துரியோதனன் படைமாண்டதும்

இன்மை யெட்டினில் வாலி பட்டமிழந்ததும்

ஈசனரொரு பத்திலே தலையோட்டிலே இரந்துண்டதும்

தர்மபுத்திரர் நாலிலே வனவாசம் போனதும்

சத்தியமாமுனி யாறிலே இருக்கையில் தளை பூண்டதும்

வன்மையுற்றிட ராவணன் முடி பன்னிரண்டில் விழ்ந்ததும் என்பது பழம் பாடல் இதில் சொன்னது போல நடக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. ஜாதகத்தில் குரு இருக்கும் நிலை, தசாபுத்தி படியும் நன்மைகள் தீமைகள் நடைபெறலாம்.

Lord Gurubhagavan bring benefits with his golden vision. Guru Bhagavan, who is now miraculously traveling in Aquarius, returns to Capricorn on September 14,2021. Later in the day, Karthikai month will travel to Kumbha on November 4 and November 20,2021. Let's see what benefit any 12 zodiac signs is going to get from this Guru's journey and Guru's vision.