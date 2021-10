குரு பெயர்ச்சி பலன் 2021: மேஷ ராசிக்கு லாப குருவால் கோடீஸ்வர யோகம் வீடு தேடி வரும்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிலவ வருடம் கார்த்திகை மாதம் 4ஆம் தேதி நவம்பர் 20ஆம் தேதி சுப கிரகமாக குரு பகவான் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சியாகிறார். இந்த குருப்பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு லாப ஸ்தானத்தில் பயணிக்கப்போகிறார். லாப குருவினால் அதிர்ஷ்டங்களும் யோகங்களும் கிடைக்கப்போகிறது. சுய ஜாதகத்தில் குரு சரியான இடத்தில் அமர்ந்து தசாபுத்திகளும் சிறப்பாக இருந்தால் இந்த குரு பெயர்ச்சி கோடீஸ்வர யோகத்தை தரப்போகிறது.

காலப்புருஷ தத்துவப்படி லாப ஸ்தானத்தில் குரு பகவானும் பத்தாமிடத்தில் சனி பகவானும் சஞ்சரிக்க உள்ளார்கள்.

கும்ப ராசியில் பிரவேசிக்க உள்ள குருபகவான் இந்த முறை மிக அதிவேகமாக கும்ப ராசியில் உள்ள நட்சத்திரங்களான அவிட்டம் நட்சத்திரம் 3,4 ஆம் பாதங்களையும், சதயம், பூரட்டாதி 1,2,3 பாதங்களையும் கடந்து ஏப்ரல் 3ஆம் தேதி மீன ராசியை அதிசாரமாக சென்றடைகிறார்.

மேஷ ராசிக்கு 9 ஆம் இடத்திற்கும்,12ஆம் இடத்திற்கும் அதிபதியான குருபகவான் 11ஆம் இடத்தில் அமர்ந்து விரையங்களையும்,அலைச்சல்களையும் குறைத்து லாபங்களை வாரி வழங்கி மிக உன்னதப்பலன்களை வழங்க உள்ளார்.

English summary

Guru is going to travel in the profit position for Mesham rasi. Luck and yogas are going to be available by the profit guru. If the Guru sits in the right place in the self horoscope and the Dasaputis are better then this Guru shift is going to give millionaire yoga.