சர்வதேச முத்த தினம்: முத்தம் தர ஏற்ற இடம்... எந்த ராசிக்காரர்கள் எப்படி முத்தம் கொடுப்பதில் கில்லாடி

மதுரை: முத்தத்தை கொடுத்தாலும் சரி அன்பானவர்களிடம் இருந்து முத்தத்தை வாங்கினாலும் சரி உடலும் மனமும் உற்சாகம் பூசிக்கொள்ளும். காரணம் முத்தத்தினால் ரத்த அணுக்களின் ஒவ்வொரு செல்லும் உற்சாகமடைகிறது. அன்பான முத்தம் தொடங்கி மருத்துவ முத்தம் வரைக்கும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய முத்தங்கள் உள்ளன. முத்தத்தை பரிமாறிக்கொள்வதில் ஒவ்வொரு ராசிக்காரர்களுக்கும் தனித்தனி ஸ்டைல் உண்டு. காதலின் மொழியான முத்தத்தை எந்த ராசிக்காரர்கள் எப்படி கொடுப்பார்கள் என்று சர்வதேச முத்த தினம் கொண்டாடும் இந்த நேரத்தில் பார்க்கலாம்.

கன்னத்தில் கொடுக்கப்படும் முத்தத்தை விட நெற்றியில் கொடுக்கப்படும் முத்தம் உண்மையில் மிக சிறந்த ஒன்று. நெற்றி முத்தம் பொறுத்தவரை பெற்றோர்கள்,குழந்தைகள், நண்பர்கள் வாழ்க்கை துணைவர் என இவர்களுக்கு அன்பான நெற்றி முற்றம் கொடுக்கப்படுகிறது. வயதான காலத்தில் பெற்றவர்களுக்கு பணம் கொடுத்து மருந்து மாத்திரை வாங்கிக் கொடுப்பதை விட அவ்வப்போது முத்தம் கொடுத்தாலே அவர்களின் நோய் எளிதில் குணமாகிவிடும் என்கின்றனர் மருத்துவர்கள்.

அன்பானவர்களுக்கு முத்தம் கொடுப்பது அவர்களிடம் இருந்து முத்தத்தை பெறுவதன் மூலம் காதல் ஹர்மோனான ஆக்ஸிடோசின் சுரப்பு தூண்டப்பட்டு மனதில் அன்பு, கருணையை அதிகரிக்கச் செய்கிறது. தலைவலி, உடல் சோர்வு, ரத்த அழுத்தம் ஆகியவற்றை முத்தம் குணமாக்குகிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களும் எங்கு எப்படி முத்தம் கொடுப்பார்கள் என்று பார்க்கலாம்.

