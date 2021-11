தமிழகம் முழுவதும் கார்த்திகை தீப விழா கோலாகலம்... முருகன், சிவ ஆலயங்களில் பக்தர்கள் தரிசனம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா இன்று கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது. திருச்சி மலைக்கோட்டை திருப்பரங்குன்றம் முருகன் ஆலயம் உள்ளிட்ட தமிழகம் முழுவதும் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற ஆலயங்களில் கார்த்திகை தீபத்திருவிழா கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்பட்டது.

கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவையொட்டி தீபம் ஏற்றி வழிபடுவது சிறப்பு. வீடுகளில் 27 விளக்குகள் ஏற்றுவது ஐதீகம். 27 விளக்குகள் ஏற்றினால் சகல சவுபாக்கியங்களும் கிடைக்கும் என்பது ஐதீகம். திருவண்ணாமலையில் மலை மீது மகா தீபம் ஏற்றிய உடன் அனைவரின் இல்லங்களிலும் தீபங்களை ஏற்றப்பட்டது.

தென்கயிலாயம் என்று போற்றப்படும் திருச்சி மலைக்கோட்டை தாயுமானசுவாமி கோவிலில் இறைவன் சுயம்பு மூர்த்தியாக மேற்கு பார்த்த நிலையில் மிகப்பெரிய சிவலிங்க வடிவில் எழுந்தருளியுள்ளார். இந்த மலையின் உச்சியில் உச்சிப்பிள்ளையாரும்மலையின் நடு பகுதியில் தாயுமானசுவாமியும், மட்டுவார் குழலம்மையும், மலையின் கீழ் பகுதியில் மாணிக்க விநாயகரும் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்து வருகின்றனர். இக்கோவிலில் கார்த்திகை மகா தீப திருவிழா ஆண்டு தோறும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படும். அதன்படி இந்த ஆண்டுக்கான கார்த்திகை தீப விழா கடந்த 13ஆம் தேதி தொடங்கியது.

237 அடி மலை உச்சியில் அமைந்துள்ள உச்சிபிள்ளையார் சன்னதிக்கு முன்பாக உள்ள சுமார் 30 அடி உயரமான கோபுரத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பிரமாண்ட செப்புக் கொப்பரையில் 300 மீட்டர் அளவுள்ள பருத்தி துணியை திரியாக கொண்டும், 900 லிட்டரில் இலுப்பை எண்ணெய், நல்லெண்ணெய் மற்றும் நெய் ஆகியவைகளை கொண்டு தயார் செய்யப்பட்டது.

கடந்த ஆறு நாட்கள் முன்பாக தயாரிக்கப்பட்ட தீபத் திரியில் மாலை நேரங்களில் நான்கு நாட்கள் நல்லெண்ணெயில் உப்பு எண்ணெய் ஊற்றும் பணிகள் தொடர்ந்து ஊற்றப்பட்டது. இன்று இன்று மாலை கார்த்திகை மகா தீபம் ஏற்றப்பட்டது இதில் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதற்கான முன்னேற்பாடு பணிகளை கோவில் உதவி ஆணையர் ஜெயராணி கண்காணிப்பாளர் பிரகாசம் , பேஸ்கார் வேலாயுதம் உள்ளிட்ட பணியாளர்கள் செய்திருந்தனர்.

இப்படி நடந்திருக்க கூடாது.. கிரிக்கெட் உலகை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய 2 சம்பவங்கள்.. ரசிகர்கள் சோகம்!

English summary

Karthigai Deepam Festival was celebrated all over Tamil Nadu today. Karthigai Deepam Festival was celebrated in famous temples all over Tamil Nadu including the Thiruparankundram Murugan Temple in the Trichy hill fort.