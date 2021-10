குலசேகரன்பட்டினம் தசரா திருவிழா கொடியேற்றம்: சூரசம்ஹாரம் காண அனுமதியில்லை

News

oi-Jeyalakshmi C

தூத்துக்குடி: குலசேகரப்பட்டிணம் முத்தாரம்மன் கோவிலில் தசரா பண்டிகை கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. கொரோனா தடை காரணமாக பக்தர்கள் பங்கேற்பின்றி எளிமையாக நடைபெற்றது. தசரா பண்டிகையின் சிகர நிகழ்ச்சியான சூரசம்ஹாரம் காண பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. விழா நிகழ்ச்சிகளை நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்வதால் பக்தர்கள் கண்டு தரிசனம் செய்யலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம் குலசேகரன்பட்டினம் முத்தாரம்மன் கோவிலில் ஆண்டுதோறும் நடைபெறும் தசரா திருவிழா பிரசித்தி பெற்றதாகும். மைசூர் சாமுண்டீஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் நடைபெறும் தசரா திருவிழாவுக்கு அடுத்த படியாக இங்குதான் லட்சக்கணக்கில் பக்தர்கள் திரள்வார்கள். இங்கு நடைபெறும் விழாவில் ஏராளமானோர் வேடமணிந்து பங்கேற்பார்கள்.

இந்த ஆண்டு திருவிழா இன்று காலை கோவில் முன்பு இருக்கும் கொடிமரத்தில் கொடி ஏற்றப்பட்டு பல்வேறு அபிஷேகங்களுடன் திருவிழா தொடங்கியது. கொடியேற்ற நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள், பக்தர்கள் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்படவில்லை.

English summary

The Dasara festival has started with the flag hoisting at the Mutharamman Temple in Kulasekarapatnam. It was simply held without the participation of devotees due to the corona ban. Devotees have been denied permission to watch the Surasamaharam, the culmination of the Dasara festival. It has been announced that the festival will be telecast live so that devotees can watch and watch it.